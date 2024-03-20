20 марта, 15:44Политика
Премьер Ирландии подтвердил слухи о своей отставке
Фото: AP Photo/Peter Morrison
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил, что уходит в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы правительства, сообщает РИА Новости.
Он останется на посту до тех пор, пока его преемник не сможет вступить в должность.
Ранее СМИ писали, что Варадкар собирается подать в отставку с должности премьер-министра Ирландии.
Он вступил в эту должность менее двух лет назад. Во второй раз Варадкара избрали премьером в декабре 2022 года в рамках голосования в нижней палате парламента. До этого он возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.
В 2023 году Варадкар разговаривал с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились ему чиновниками из Африки. В разговоре с пранкерами он не смог объяснить разницу между самоопределением Крыма и Косова, а также заявил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС.
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