16 февраля, 09:52Политика
Парламент Азербайджана согласился на назначение Али Асадова на пост премьера
Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев
Азербайджанский парламент дал согласие на передачу поста премьер-министра Али Асадову. Об этом сообщает агентство "АзерТАдж".
Решение утвердили на основании представления президента Ильхама Алиева.
Асадов работал премьером Азербайджана с октября 2019 года по 14 февраля 2024 года. По правилам конституции, после переизбрания главы государства кабинет министров должен был уйти в отставку.
Ранее стало известно, что Алиев одержал победу на внеочередных выборах президента, которые прошли 7 февраля. По данным ЦИК, он набрал 92,12%, или более 4 миллионов 567 тысяч голосов.
Вместе с тем комиссия признала недействительными итоги голосования на 12 участках, которые находятся в разных в регионах государства. Соответствующие участковые избирательные комиссии были распущены.
Алиева с победой на выборах поздравил Владимир Путин, который выразил уверенность в продолжении активной деятельности между странами по наращиванию сотрудничества для решения актуальных вопросов. В Москве придают большое значение союзническим отношениям с Баку, указал российский лидер.
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