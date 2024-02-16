Парламент Азербайджана согласился на назначение Али Асадова на пост премьера

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Азербайджанский парламент дал согласие на передачу поста премьер-министра Али Асадову. Об этом сообщает агентство "АзерТАдж".

Решение утвердили на основании представления президента Ильхама Алиева.

Асадов работал премьером Азербайджана с октября 2019 года по 14 февраля 2024 года. По правилам конституции, после переизбрания главы государства кабинет министров должен был уйти в отставку.

Ранее стало известно, что Алиев одержал победу на внеочередных выборах президента, которые прошли 7 февраля. По данным ЦИК, он набрал 92,12%, или более 4 миллионов 567 тысяч голосов.

Вместе с тем комиссия признала недействительными итоги голосования на 12 участках, которые находятся в разных в регионах государства. Соответствующие участковые избирательные комиссии были распущены.

Алиева с победой на выборах поздравил Владимир Путин, который выразил уверенность в продолжении активной деятельности между странами по наращиванию сотрудничества для решения актуальных вопросов. В Москве придают большое значение союзническим отношениям с Баку, указал российский лидер.

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