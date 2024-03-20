Премьер Ирландии намерен подать в отставку – СМИ

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар собирается подать в отставку с должности главы правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Irish Independent.

Лидер партии "Фине Гэл" вступил в должность премьера менее двух лет назад. Его во второй раз избрали премьером в декабре 2022 года в рамках голосования в нижней палате парламента. До этого он возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.

В начале марта пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар соврал, когда сообщил об усилении защиты от пранков и "подыгрывании" звонящим.

До этого Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры звонков после того, как его разыграли Вован и Лексус. В разговоре с пранкерами он не смог объяснить разницу между самоопределением Крыма и Косова, а также заявил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС.

Комментируя пранк над собой, Варадкар также заявил, что сразу понял происходящее и начал подыгрывать Вовану и Лексусу. Однако пранкеры так не считают. Они рекомендовали премьеру Ирландии зайти в видеочат и пообщаться со всеми, если ему "действительно нечем заняться".

Варадкар разговаривал с пранкерами в 2023 году. Вован и Лексус представились ему чиновниками из Африки. Однако в правительстве, комментируя факт произошедшего, уточнили, что после того, как премьер заподозрил что-то неладное, он прервал звонок.

