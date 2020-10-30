Футболист кипрского клуба забил самый дальний гол в истории Лиги Европы

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Игрок кипрского футбольного клуба "Омония" забил самый дальний гол в истории Лиги Европы. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что рекорд был зафиксирован в матче "Омонии" против нидерландского ПСВ. Полузащитник кипрского клуба Жорди Гомес на 29-й минуте игры пробил по воротам с 56 метров.

Вратарь не сумел спасти нидерландскую команду от гола. Так, забитый мяч стал самым дальним результативным ударом в истории турнира Лиги Европы.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал игроку шотландского клуба "Рейнджерс" Кемару Руфе. 22 октября футболист забил гол бельгийскому "Стандарту" с дистанции в 50 метров.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы. Матч завершился со счетом 0:0.