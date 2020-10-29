ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Футболисты ЦСКА провели ничейный матч с загребским "Динамо".
Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Известно, что в игре не приняли участие травмированные игроки ЦСКА Вадим Карпов, Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.
После 2 туров московская команда имеет в своем активе 2 очка. ЦСКА закрепился на 2 строчке в турнирной таблице, имея одинаковое количество баллов с загребским "Динамо".
На первом месте группы с 4 очками расположился австрийский "Вольфсберг". Замыкает турнирную таблицу нидерландский "Фейеноорд". На счету команды 1 очко.
Следующий матч ЦСКА проведет против "Фейеноорда". Встреча пройдет 5 ноября.
Ранее "Зенит" проиграл "Боруссии" в матче футбольной Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 0:2.
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