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Спорт

29 октября, 23:29

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Футболисты ЦСКА провели ничейный матч с загребским "Динамо".

Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Известно, что в игре не приняли участие травмированные игроки ЦСКА Вадим Карпов, Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

После 2 туров московская команда имеет в своем активе 2 очка. ЦСКА закрепился на 2 строчке в турнирной таблице, имея одинаковое количество баллов с загребским "Динамо".

На первом месте группы с 4 очками расположился австрийский "Вольфсберг". Замыкает турнирную таблицу нидерландский "Фейеноорд". На счету команды 1 очко.

Следующий матч ЦСКА проведет против "Фейеноорда". Встреча пройдет 5 ноября.

Ранее "Зенит" проиграл "Боруссии" в матче футбольной Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 0:2.

27 октября "Локомотив" в игре Лиги чемпионов уступил "Баварии". Встреча в Черкизове завершилась со счетом 1:2.

28 октября "Краснодар" разгромно проиграл "Челси" в Лиге чемпионов. После двух проведенных на турнире матчей российская команда сумела набрать лишь одно очко.

"Спорт": "Локомотив", "Краснодар" и "Зенит" потерпели поражения в Лиге чемпионов

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