ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Футболисты ЦСКА провели ничейный матч с загребским "Динамо".

Игра прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Известно, что в игре не приняли участие травмированные игроки ЦСКА Вадим Карпов, Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

После 2 туров московская команда имеет в своем активе 2 очка. ЦСКА закрепился на 2 строчке в турнирной таблице, имея одинаковое количество баллов с загребским "Динамо".

На первом месте группы с 4 очками расположился австрийский "Вольфсберг". Замыкает турнирную таблицу нидерландский "Фейеноорд". На счету команды 1 очко.

Следующий матч ЦСКА проведет против "Фейеноорда". Встреча пройдет 5 ноября.

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