Матч "Спартака" и "Зенита" пройдет при пустых трибунах

Фото:ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" проведут матч 19-го тура чемпионата России по футболу без зрителей на трибунах. Об этом сообщается на сайте питерской команды.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации посмотреть игру можно будет только в изолированных ложах. Также на матче смогут побывать владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Игра состоится в среду в 20:00 в Санкт-Петербурге.

Ранее игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба рассказал о своих ожиданиях от игры 19-го тура против "Спартака". По его мнению , матч будет интересным. Нападающий считает, что поражение московского клуба от "Сочи" придаст игрокам красно-белых спортивной злости.