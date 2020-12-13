Дзюба рассказал об ожиданиях от матча "Зенит" – "Спартак"

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Игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба рассказал о своих ожиданиях от матча 19 тура против "Спартака". Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению Дзюбы, матч "Зенит" – "Спартак" будет интересным. Нападающий считает, что поражение московского клуба от "Сочи" придаст игрокам красно-белых спортивной злости.

"Это российское "классико", противостояние двух столиц. Самое сильное противостояние, самое ожесточенное", – передает пресс-служба "Зенита" слова Дзюбы.

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет 16 декабря на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 20:00.

Ранее "Зенит" одолел столичное "Динамо" и стал лидером Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 3:1.