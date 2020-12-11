ЦСКА проиграл загребскому "Динамо" в Лиге Европы

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Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение от загребского "Динамо" в матче 6 тура Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе в Загребе и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо".

Счет в игре на 28-й минуте встречи открыл футболист "Динамо Загреб" Йошко Гвардиол. На 41-й минуте преимущество хозяев удвоил Мислав Оршич.

Третий гол хорватской команды на счету Лирима Кастрати. Футболист отличился на 75-й минуте.

На 77-й минуте ЦСКА сократил отставание в забитых мячах. Гол в составе "армейцев" забил полузащитник Кристиян Бистрович.

Таким образом, ЦСКА стал первой российской командой в истории Лиги Европы, которая не смогла одержать ни одной победы в 6 матчах группового этапа турнира.

Накануне "Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

"Локомотив" в 6 матчах набрал 3 очка. Российская команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Ранее ФК "Краснодар" провел ничейный матч с "Челси" в Лиге чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1.