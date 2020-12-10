"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов

Фото: EPA/TASS/Lukas Barth-Tuttas

Московский футбольный клуб "Локомотив" проиграл мюнхенской "Баварии" в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе в Мюнхене. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды.

На 63-й минуте отличился защитник "Баварии" Никлас Зюле. Второй мяч в ворота "Локомотива" отправил Эрик-Максим Шупо-Мотинг на 80-й минуте игры.

Таким образом, "Локомотив" в 6 матчах набрал 3 очка. Российская команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Накануне ФК "Краснодар" провел ничейный матч с "Челси" в Лиге чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1.

При этом "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии". Игра завершилась со счетом 1:2.