ФК "Краснодар" провел ничейный матч с "Челси" в Лиге чемпионов

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Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с английским "Челси". Игра, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:1.

В составе "Краснодара" гол на 24-й минуте забил Реми Кабелла. Ответный мяч за "Челси" на 28-й минуте игры оформил Жоржиньо. Футболист отличился с пенальти.

"Краснодар" после шести проведенных матчей набрал 5 очков. Команда заняла третье место в группе по итогам турнира. Весной 2021 года российский клуб продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Ранее "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:2.