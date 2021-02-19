"Тамбов" продолжит выступать в чемпионате России по футболу – РФС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что клуб "Тамбов" продолжит выступать в Российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21. Об этом сообщает ТАСС.

Коллектив также сыграет все запланированные матчи в Кубке России.

"ФК "Тамбов" продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом "Тамбов" при участии в соревнованиях", – заявили в службе коммуникаций РФС.

По данным организации, на счета команды перечислены средства, которые позволяют снять с них блокировку. Кроме того, команде временно можно обновлять состав благодаря реструктуризации задолженности.

В январе 2021 года генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила, что вероятность снятия команды с турнира наиболее вероятна. Предполагалось, что команду расформируют.

О финансовых проблемах "Тамбова" стало известно еще в 2020 году. Футболисты сообщали о задержках по заработной плате. Часть игроков основного состава команды бойкотировали игру со столичным "Спартаком" в декабре из-за долгов руководства.

