ФК "Тамбов" может сняться с чемпионата России 31 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что с высокой долей вероятности клуб снимется с чемпионата России и прекратит свое существование.

По ее словам, окончательное решение будет принято 31 января, когда руководство планирует провести собрание.

"Я думаю, 99 процентов вероятности, что мы снимемся. И все – клуб прекращает свое существование", – приводит слова Коноваловой издание "Спорт-Экспресс".

Она добавила, что на сегодняшний день у команды нет "ни одного источника финансирования, ни стадиона".

При этом футбольная академия клуба вышла из состава учредителей, что является одним из требований правил лицензирования чемпионата.

После 19 туров "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков.

В декабре часть футболистов "Тамбова" бойкотировала матч чемпионата с московским "Спартаком" из-за долгов по зарплате.