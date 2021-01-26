Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

05:59

ФК "Тамбов" может сняться с чемпионата России 31 января

спорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что с высокой долей вероятности клуб снимется с чемпионата России и прекратит свое существование.

По ее словам, окончательное решение будет принято 31 января, когда руководство планирует провести собрание.

"Я думаю, 99 процентов вероятности, что мы снимемся. И все – клуб прекращает свое существование", – приводит слова Коноваловой издание "Спорт-Экспресс".

Она добавила, что на сегодняшний день у команды нет "ни одного источника финансирования, ни стадиона".

При этом футбольная академия клуба вышла из состава учредителей, что является одним из требований правил лицензирования чемпионата.

После 19 туров "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету 13 очков.

В декабре часть футболистов "Тамбова" бойкотировала матч чемпионата с московским "Спартаком" из-за долгов по зарплате.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать