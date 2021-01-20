Медики оценивают состояние Малафеева как среднетяжелое

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Состояние экс-футболиста "Зенита" Вячеслава Малафеева оценивается как среднетяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинское учреждение, в котором находится бывший вратарь.

"Его состояние среднетяжелое, стабильное. Он находится в обычном отделении, не в реанимации", – отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Малафеева госпитализировали из-за серьезного поражения легких. У него была температура в районе 38 градусов.

В составе "Зенита" Вячеслав Малафеев отыграл более 300 матчей, четырежды становился чемпионом. Кроме того, за карьеру он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.