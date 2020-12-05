Ряд футболистов "Тамбова" бойкотирует игру со "Спартаком" из-за долгов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Часть футболистов "Тамбова" бойкотирует матч 17 тура чемпионата России с московским "Спартаком" из-за долгов по зарплате.
Как сообщил ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, на поле не выйдут "примерно семь-восемь человек.
"Руководство области на связь так и не вышло, так что те ребята, которые были у нас в том сезоне, будут бойкотировать эту игру", – сказал Худяков. Матч состоится в субботу, 5 декабря в Москве.
"Тамбов" после 16 туров располагается на 14 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Спартак" лидирует в чемпионате вместе с петербургским "Зенитом" и столичным ЦСКА, команды набрали по 32 очка.
В сентябре генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила, что на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов с просьбой погасить долги по зарплате.
"Тамбов" еще не получил деньги за нынешний сезон. Задолженность перед игроками составляла более 140 миллионов рублей. При этом клуб сумел закрыть долги за летние месяцы.
Главного тренера футбольного клуба "Сочи" Владимира Федотова ранее дисквалифицировали на три матча Российской Премьер-лиги.
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