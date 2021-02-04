Александра Дюкова переизбрали на пост президента Российского футбольного союза

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Действующего президента Российского футбольного союза Александра Дюкова переизбрали на четырехлетний срок. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Выборы состоялись в четверг, 4 февраля, в ходе внеочередной конференции организации в Москве. "На эту должность на четырехлетний срок был переизбран Александр Дюков, который получил единогласную поддержку делегатов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Александр Валерьевич Дюков родился 13 декабря 1967 года в Ленинграде. В 1991 году закончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности "Инженер-аэрогидромеханик".

С 2006 года Александр Дюков возглавляет компанию "Газпром нефть". С 2019 года он является президентом Российского футбольного союза.

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