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Общество

15:21

Роман Новиков назначен врио главы Росавтодора

власть общество

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителя руководителя Росавтодора Романа Новикова временно исполняющим обязанности главы агентства. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Возложить временное исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя руководителя этого агентства Новикова Романа Витальевича", – говорится в документе.

До этого Новиков занимал должность начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, являющегося заказчиком строительства Крымского моста.

Ранее Владимир Путин назначил Андрея Столярова врио главы федеральной территории "Сириус".

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