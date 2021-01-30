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Андрей Столяров назначен врио главы федеральной территории "Сириус". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте правовой информации.

"Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации", – говорится в указе.

Кроме того, президент дополнил перечень госдолжностей: "Член Совета федеральной территории "Сириус", глава администрации федеральной территории "Сириус", председатель Совета федеральной территории "Сириус", заместитель председателя Совета федеральной территории "Сириус".

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о снятии возрастных ограничений с госслужащих, которые были назначены на эту должность главой государства.