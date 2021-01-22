Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

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Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о снятии возрастных ограничений с госслужащих, которые были назначены на эту должность главой государства. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", – говорится в сообщении.
В пояснительной записке к документу говорится, что в действующей редакции закона о государственной службе предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. Отмечается, что срок службы для госслужащего может быть продлен до 70 лет.
"В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, названное возрастное ограничение не распространяется", – отмечается в пояснительной записке.
Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь не только иностранные паспорта, но и вид на жительство за рубежом.
Также эти люди должны будут сообщить своему руководству о прекращении российского гражданства или о получении иностранного паспорта или вида на жительство за рубежом.
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