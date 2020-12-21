В России предложили провести "умную оптимизацию" численности госслужащих

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Эксперты ВШЭ предложили правительству провести "умную оптимизацию" численности госслужащих, основанную на реальном кадровом положении в конкретном ведомстве, сообщает газета "Известия".
В ноябре этого года перед главами федеральных ведомств поставили задачу до 1 апреля 2021 сократить численность госслужащих на 5% в центральном аппарате и на 10% в территориальных органах, а также провести мероприятия по изменению структуры управления.
Отчитаться перед правительством о проделанной работе они должны к маю. Но в ВШЭ считают, что при текущем уровне вакансий в федеральных ведомствах в основном сократят не реальных госслужащих, а вакантные позиции.
Как отмечается в документе, кабмину необходимо не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину, а приведение численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, а также создание устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований.
Доля кадрового состава, который обеспечивает функции, только в 29 из 52 ведомств превышает 30%. Этот перекос надо устранить в том числе за счет цифровизации процессов, что позволит сократить ресурсы, в том числе человеческие, на работу с документооборотом. В ВШЭ убеждены, что высвобождающийся персонал после переучивания сможет выполнять профильные функции.
Таким образом, в центральных аппаратах 52 федеральных органов исполнительной власти можно высвободить до 2 267 человек фактической численности, занятых в осуществлении функций и полномочий, или до 6 799 человек относительно предельной численности с учетом сокращения вакансий.
Ранее стало известно, что реформа в сфере госуправления, которая стартует в России в 2020 году, позволит сократить количество госслужащих и повысить зарплаты оставшимся.
По замыслу Минфина, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократится на 10 процентов, а территориальных – на 5 процентов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: