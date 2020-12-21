В России предложили провести "умную оптимизацию" численности госслужащих

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Эксперты ВШЭ предложили правительству провести "умную оптимизацию" численности госслужащих, основанную на реальном кадровом положении в конкретном ведомстве, сообщает газета "Известия".

В ноябре этого года перед главами федеральных ведомств поставили задачу до 1 апреля 2021 сократить численность госслужащих на 5% в центральном аппарате и на 10% в территориальных органах, а также провести мероприятия по изменению структуры управления.

Отчитаться перед правительством о проделанной работе они должны к маю. Но в ВШЭ считают, что при текущем уровне вакансий в федеральных ведомствах в основном сократят не реальных госслужащих, а вакантные позиции.

Как отмечается в документе, кабмину необходимо не пропорциональное сокращение федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину, а приведение численности служащих в соответствие с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, а также создание устойчивого механизма поддержания оптимальной численности с учетом новых квалификационных требований.

Доля кадрового состава, который обеспечивает функции, только в 29 из 52 ведомств превышает 30%. Этот перекос надо устранить в том числе за счет цифровизации процессов, что позволит сократить ресурсы, в том числе человеческие, на работу с документооборотом. В ВШЭ убеждены, что высвобождающийся персонал после переучивания сможет выполнять профильные функции.

Таким образом, в центральных аппаратах 52 федеральных органов исполнительной власти можно высвободить до 2 267 человек фактической численности, занятых в осуществлении функций и полномочий, или до 6 799 человек относительно предельной численности с учетом сокращения вакансий.

Ранее стало известно, что реформа в сфере госуправления, которая стартует в России в 2020 году, позволит сократить количество госслужащих и повысить зарплаты оставшимся.

По замыслу Минфина, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократится на 10 процентов, а территориальных – на 5 процентов.