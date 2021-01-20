Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим, а также военным иметь не только иностранные паспорта, но и вид на жительство за рубежом. Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов.
Проект закона предусматривает запрет на замещение государственных и муниципальных должностей из-за наличия вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.
Также эти люди должны будут сообщить своему руководству о прекращении российского гражданства или о получении иностранного паспорта или вида на жительство за рубежом.
Законопроект запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, у которых есть допуск к гостайне.
В законе "О государственной охране" предлагается прописать, что военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, а также работником органов госохраны может быть россиянин, у которого нет иностранного государства либо вида на жительство. Сейчас в законе прописано лишь то, что органы госохраны комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом, которые не имеют гражданства других стран.
Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах, Росгвардии, органах ФСБ, в Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, предусматривается не только действующий сейчас запрет на иностранное гражданство, но и запрет на вид на жительство.
При этом сохраняется возможность для иностранных граждан и лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство, служить по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях.
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иметь второе гражданство или вид на жительство для государственных и муниципальных служащих 30 ноября 2020 года.
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