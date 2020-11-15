Подведены итоги пятилетней работы системы "Платон"

Фото: Агентство "Москва"
Более 600 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировались в системе "Платон" за пять лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу системы.
Отмечается, что они оформили 1,4 миллиона транспортных средств. Первое место по количеству грузовиков и логистических компаний заняла Московская область, сообщили в пресс-службе.
"Среди владельцев большегрузов 69% – физические лица, 23% – юрлица и 8% – индивидуальные предприниматели", – отметили представители государственной системы.
Подчеркивается, что всего на Центральный федеральный округ приходится треть всех российских грузоперевозчиков и транспортных средств. Помимо этого, свыше 330 тысяч большегрузов являются собственностью владельцев грузоперевозчиков из 101 страны мира.
В пресс-службе системы "Платон" также отметили, что за пять лет грузоперевозчикам было выдано более 2,2 миллиона бортовых устройств.
"Владельцы грузовиков оформили свыше 24,6 млн маршрутных карт, почти 40% из которых приходится на зарубежных перевозчиков. Самая длинная маршрутная карта была оформлена на маршрут в 16,7 тыс. км из Орловской области до Комсомольска-на-Амуре и обратно", – заявили представители системы.
Также сообщается, что через систему "Платон" собрали почти 130 миллиардов рублей в дорожный фонд. Из них более 6,6 миллиарда рублей составили штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.
Подчеркивается, что по итогам пяти лет 88% от внесенной платы приходится на российские логистические компании, 12% – на иностранные.
Система "Платон" была создана 15 ноября 2015 года. Она предназначена для большегрузов весом более 12 тонн. Изначально планировалось установить тариф на уровне 3,73 рубля за километр пути, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков его снизили до 1,53 рубля. Периодически происходит повышение тарифов.
Недавно Счетная палата РФ предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог. Отмечалось, что в настоящий момент нормативным требованиям соответствуют 84,8% дорог федеральной сети и 44,2% – региональной.
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