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Культура

11:18

Елена Мироненко назначена директором Театра на Малой Бронной

культура

Фото: mbronnaya.ru

Елена Мироненко стала новым директором Московского драматического театра на Малой Бронной. Об этом сообщается на сайте театра.

"Пост директора Театра на Малой Бронной покинул Константин Чернышев. Его должность приказом департамента культуры Москвы займет Елена Мироненко. Ранее она возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" Главного храма Вооруженных сил РФ, также была на посту министра культуры Красноярского края", – говорится в сообщении.

В 2002 году Мироненко окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств с отличием. Она проходила стажировку в ведущих зарубежных музеях в Великобритании и США. Под ее руководством были реализованы международные фестивали, которым присвоены эгиды UNESCO, премия National Event Awards.

Ранее Ивана Лобанова назначили руководителем Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

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