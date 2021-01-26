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Общество

12:48

Ивана Лобанова назначили ректором РЭУ имени Плеханова

образование общество

Фото: https://www.rea.ru/

Иван Лобанов назначен руководителем Российского экономического университета (РЭУ), сообщает официальный сайт университета.

"Сегодня на заседании Ученого совета представлен приказ министерства науки и высшего образования РФ о назначении Ивана Васильевича Лобанова на должность ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова с 26 января 2021 года", – представлено в сообщении.

Иван Васильевич Лобанов родился 28 января 1974 года в Саратове. В 1997 году он закончил Поволжскую академию государственной службы имени П. А. Столыпина. С августа 2020 года являлся временно исполняющим обязанности ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова".

Ранее сообщалось о том, что ректор МГУ Виктор Садовничий предложил упростить сдачу вступительных экзаменов для иностранных абитуриентов. Это, по его словам, поспособствует их привлечению в российские вузы.

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