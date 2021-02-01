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Город

19:09

Антон Слободчиков назначен заместителем начальника Главконтроля Москвы

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Антон Слободчиков назначен на должность заместителя начальника столичного Главного контрольного управления (Главконтроль). Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, документ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

"Назначить Слободчикова Антона Олеговича на должность заместителя начальника Главного контрольного управления города Москвы", – говорится в документе.

Там уточняется, что со Слободчиковым заключен служебный контракт на один год, не превышающий срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Собянин назначил Игоря Базия на должность заместителя руководителя департамента строительства столицы. Согласно служебному контракту, документ заключен на три года.

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