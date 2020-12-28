Новым главой Росстандарта стал Антон Шалаев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
"Ранее Антон Шалаев был заместителем руководителя Росстандарта. Этот пост он занял в 2016 году", – заявили в пресс-службе ведомства. Среди курируемых Шалаевым направлений были вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, а также организация ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации.
Главу Росстандарта Алексея Абрамова по распоряжению правительства освободили от занимаемой должности по собственному желанию.
Антон Павлович Шалаев родился в Москве 21 июля 1978 года. В 2000 году окончил Московский государственный авиационный институт им. С. Орджоникидзе.
Ранее Мишустин освободил Алексея Семенова от должности заместителя главы Минтранса. Уточняется, что его уволили по собственной просьбе.
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