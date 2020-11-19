Мишустин освободил Алексея Семенова от должности замглавы Минтранса

Фото: mintrans.gov.ru

Замминистра транспорта Алексей Семенов освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Семенова уволили по его собственной просьбе.

Ранее Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Российский лидер подписал указ об отставке главы Минтранса Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и главы Минстроя Владимира Якушева.

