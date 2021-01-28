Игорь Базий назначен на должность замруководителя департамента строительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На должность заместителя руководителя департамента строительства столицы назначен Игорь Базий. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ размещен на официальном сайте мэра города.

"Назначить Базия Игоря Николаевича на должность заместителя руководителя департамента строительства Москвы", – говорится в распоряжении.

Согласно служебному контракту, документ заключен на три года.

Ранее стало известно о назначении Ивана Лобанова на должность руководителя Российского экономического университета.