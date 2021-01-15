Экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назначена послом России в Болгарии

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Должность посла России в Болгарии займет экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария", – говорится в документе, размещенном на сайте правовой информации.

Прежний посол России в Болгарии Анатолий Макаров был освобожден от должности.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Виктора Гриня от должности заместителя генерального прокурора.