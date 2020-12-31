Путин отстранил Виктора Гриня от должности заместителя генпрокурора

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Виктора Гриня от должности заместителя генерального прокурора. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации", – говорится в указе.

Уточняется, что Гринь занимал должность заместителя генпрокурора РФ с 7 июля 2006 года.

Ранее Михаил Мишустин назначил Антона Шалаева главой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Прежнего главу Росстандарта Алексея Абрамова по распоряжению правительства освободили от занимаемой должности по собственному желанию.