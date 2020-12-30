Олега Пака назначили замглавы Минцифры РФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Пака статс-секретарем – заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Документ размещен на портале правовой информации.

Перед Паком на данной должности работала Людмила Бокова до сентября текущего года. До этого Пак был первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Олег Борисович Пак родился 2 мая 1976 года в городе Ленинск Кзыл-Ординской области Республики Казахстан. В 2000 году он закончил Московскую государственную юридическую академию. В 2013 году его назначили статс-секретарем – заместителем министра связи и массовых коммуникаций страны.

Ранее новым главой Росстандарта стал Антон Шалаев. Главу ведомства Алексея Абрамова по распоряжению правительства освободили от занимаемой должности по собственному желанию.