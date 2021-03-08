Футболисты "Рубина" обыграли "Зенит" в матче РПЛ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Казанский футбольный клуб "Рубин" одолел петербургский "Зенит" в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Игра началась с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове.

Встреча игроков закончилась со счетом 2:1 в пользу "Рубина". В составе победителей голами отличились Джордже Деспотович и Денис Макаров.

Со стороны клуба из Санкт-Петербурга мяч забил в ворота соперников Сердар Азмун. Спортсмены сразились в матче РПЛ на "Ак Барс Арене" в Казани.

"Зенит" все еще лидирует в турнирной таблице чемпионата страны с 42 очками в 21 матче. "Рубин" поднялся на восьмое место.

Ранее "Локомотив" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. В ходе игры на поле выходил полузащитник сборной России Дмитрий Баринов.