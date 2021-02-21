ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

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ЦСКА одержал победу в матче против "СКА Хабаровск" на стадии 1/8 Кубка России по футболу и вышел в четвертьфинал.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Голами за ЦСКА отличились Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66-я минута).

Накануне состоялись еще два матча Кубка России. Так, "Спартак" покинул розыгрыш турнира после поражения от "Динамо" (2:0 в пользу "бело-голубых"), а "Зенит" в Санкт-Петербурге проиграл тульскому "Арсеналу (1:2).

Еще одна столичная команда, "Локомотив", 21 февраля принимает на своем поле "Тамбов" – клуб доиграет сезон как в Кубке России, так и в национальном чемпионате.