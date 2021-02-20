"Зенит" вылетел из Кубка России, уступив в 1/8 финала тульскому "Арсеналу"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Действующий чемпион и обладатель Кубка России петербургский "Зенит" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 1/8 финала Кубка страны и вылетел из розыгрыша трофея.
Счет на 19-й минуте встречи открыл полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, но спустя 6 минут форвард "оружейников" Кирилл Панченко сравнял счет. Победный гол с 11-метровой отметки на 37-й минуте игры забил немецкий легионер "Арсенала" Роберт Бауэр.
Таким образом, выбив "Зенит", тульская команда футболистов на один шаг приблизилась к финалу турнира. Соперник "Арсенала" по 1/4 финала Кубка определится позднее.
Во время матча на "Газпром-Арене" присутствовало 18 463 зрителя от максимальных 25 тысяч в связи с действующими ограничениями властей Санкт-Петербурга.
Накануне стало известно, что выступление в Кубке России продолжит футбольный клуб "Тамбов", ранее находившийся на грани расформирования. Сохранение команды в турнире подтвердили в Российском футбольном союзе. "Тамбов" также доиграет сезон в Российской Премьер-лиге.
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