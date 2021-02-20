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Спорт

16:37

Футболист "Зенита" Барриос заболел коронавирусом

спорт

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Коронавирус выявили у колумбийского футболиста "Зенита" Вильмара Барриоса. Об этом клуб из Санкт-Петербурга сообщил в своем Telegram-канале.

"Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирусную инфекцию в Дубае", – говорится в обращении команды.

Самочувствие игрока остается хорошим, он ждет результатов повторного анализа. Из-за коронавируса Барриос не примет участие в матче Кубка России против тульского "Арсенала".

На игру также не заявлен Дуглас Сантос. Его отсутствие в "Зените" объяснили функциональными причинами. Игрок занимается по индивидуальной программе.

Накануне стало известно, что выступление в Кубке России продолжит футбольный клуб "Тамбов", ранее находившийся на грани расформирования. Сохранение команды в турнире подтвердили в Российском футбольном союзе. "Тамбов" также доиграет сезон в Российской Премьер-лиге.

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