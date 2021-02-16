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Москва 24

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Спорт

18:54

Новый сезон Российской Премьер-лиги по футболу стартует 25 июля

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый сезон Российской Премьер-лиги по футболу начнется 25 июля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Во вторник, 16 февраля, состоялось общее собрание клубов лиги, на котором были рассмотрены вопросы регламента турнира на будущий сезон.

Представители команд проголосовали за структуру календаря в сезоне-2021/22. В частности, был утвержден последний день соревнований – 22 мая 2022 года.

В УЕФА ранее подтвердили, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, перенесенный с 2020 года. В организации сообщили, что решение о проведении турнира в 12 городах Европы остается в силе.

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