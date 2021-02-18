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Спорт

18 февраля, 23:36

ФК "Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в матче 1/16 финала Лиги Европы

спорт

Фото: ТАСС/Андрей Шрамко

Футбольный клуб "Краснодар" проиграл загребскому Динамо в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе в Краснодаре. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу клуба из Хорватии.

В составе "Краснодара" голы забили Маркус Берг на 28-й минуте и Виктор Классон на 69-й. У "Динамо" дважды отличился Бруно Петкович (15-я и 54-я минуты) и Ияйи Атимвен (75).

Ответный матч запланирован на 25 февраля. Игра пройдет на стадионе в столице Хорватии.

Накануне итальянский футбольный клуб "Ювентус" проиграл португальскому "Порту" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:1.

Ранее ПСЖ разгромил "Барселону" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу парижан.

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