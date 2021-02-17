ПСЖ разгромил "Барселону" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" обыграл "Барселону" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе Camp Nou в Каталонии. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу парижан.

В составе ПСЖ хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе (32-я, 65-я, 85-я минуты). Еще один гол забил Мойзе Кин на 70-й минуте игры. У "Барселоны" единственный мяч на 27-й минуте забил Лионель Месси.

Ответный матч пройдет в Париже 10 марта.

Ранее стало известно, что новый сезон Российской Премьер-лиги по футболу начнется 25 июля 2021 года. Во вторник, 16 февраля, состоялось общее собрание клубов лиги.