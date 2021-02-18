"Ювентус" уступил "Порту" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: AP/TASS/Luis Vieira

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" проиграл португальскому "Порту" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе Estadio do Dragao в Португалии. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Порту".

В составе победителей отличились Мехди Тареми (2-я минута) и Мусса Марега (46). Единственный гол "Ювентуса" на 82-й минуте забил Федерико Кьеза.

Ответный матч пройдет в Турине 9 марта.

Накануне ПСЖ разгромил "Барселону" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу парижан.

Ранее стало известно, что новый сезон Российской Премьер-лиги по футболу начнется 25 июля 2021 года. Во вторник, 16 февраля, состоялось общее собрание клубов лиги.