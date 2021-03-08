"Спартак" забил шесть мячей в ворота "Краснодара" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский футбольный клуб "Спартак" разгромил "Краснодар" в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Матч начался с минуты молчания в память об известном комментаторе Юрии Розанове, скончавшемся на 60-м году жизни.

Игра завершилась со счетом 6:1. В составе "Спартака" свой первый гол после возвращения оформил Куинси Промес. Игрок забил мяч на 8-й минуте встречи.

За красно-белых также отличились Александр Соболев (2-я и 61-я минуты), Джордан Ларссон (63, 83) и Эсекель Понсе (75). Единственный мяч за "Краснодар" забил Юрий Газинский на 56-й минуте.

"Спартак" после победы закрепился на третьем месте в турнирной таблице с 38 очками. "Краснодар" расположился на 8 месте с 31 баллом.

Следующий матч в РПЛ "Спартак" проведет против столичного "Динамо". Игра запланирована на 13 марта. В свою очередь, "Краснодар" 14 марта сыграет на выезде с "Тамбовом".

Ранее болельщики признали Александра Головина лучшим футболистом "Монако" в феврале. Российский полузащитник за месяц забил три гола и отдал три голевые передачи.

4 марта сообщалось, что россиянин Алексей Миранчук забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу. Игрок отличился на 85-й минуте игры.