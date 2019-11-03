ЦСКА вдесятером добыл ничью с "Зенитом". Судья сломал игру удалением

2 ноября московский ЦСКА в Санкт-Петербурге сыграл вничью с местным "Зенитом". Центральный матч 15-го тура закончился со счетом 1:1. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как прошел этот матч и почему VAR в очередной раз не решил вопросы со спорным судейством.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Всего три дня назад ЦСКА и "Зенит" добились важных побед в Кубке России и вышли в четвертьфинал турнира. Армейцы на выезде с минимальным счетом одолели "Уфу". А петербургский клуб разгромил "Томь", забив в ворота соперника четыре безответных мяча. Уже в субботу подопечным Виктора Ганчаренко и Сергея Семака предстояло встретиться в Санкт-Петербурге в рамках Российской премьер-лиги.

Начало встречи на "Газпром Арене" оказалось не слишком насыщенным. Первый по-настоящему серьезный голевой момент случился лишь на 17-й минуте. Армейцы заработали стандарт у ворот "Зенита: Иван Обляков навесил в штрафную, Яка Бийол попытался пробить, но мяч свалился с головы словенца. Спустя семь минут хозяева ответили неточным ударом Бранислава Ивановича после углового. Игра была абсолютно равной, но в конце первого тайма весы все-таки качнулись в пользу ЦСКА. В компенсированное время Никола Влашич смог зацепиться за мяч в окружении трех игроков "Зенита", ускорился и зарядил точно в дальний угол.

А после перерыва случилось то, что сломало всю последующую игру – как минимум для гостей. На 51-й минуте Яка Бийол получил желтую карточку за то, что дернул за футболку Артема Дзюбу. А через три минуты схлопотал еще один "горчичник" – на этот раз якобы за удар ногой по лицу Вильмару Барриосу. Якобы, потому что удара, как можно было увидеть на повторе, не было. Даже несмотря на то, что колумбиец корчился так, будто ему выбили челюсть. В этой ситуации вообще все выглядело прекрасно: и то, что вторая желтая оказалась отложенной, хотя никакого голевого момента у "Зенита" не было (а значит и не было повода продолжить игру); и то, что VAR не помог отловить отсутствие фола – ведь Бийол даже не видел выскакивающего из-за спины Барриоса.

Равно как VAR не помог уже с другим удалением, но наоборот несостоявшимся. Об этом в перерыве игры в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов. По его словам, на седьмой минуте форвард "Зенита" Сердар Азмун должен был получить прямую красную карточку за фол на Иване Облякове. "Игрок борется за мяч и наступает сзади на икроножную мышцу. Он мог причинить травму, и это должно караться красной карточкой. По своей молодости и неопытности Обляков не показал всю боль, которая там могла быть. Наступи игроку в Испании – такое бы там нарисовали, унесли бы вообще", – считает Федотов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Вдесятером ЦСКА подсел, но успешно держал оборону. Правда, лишь до 73-й минуты, когда вышедший на замену Александр Ерохин сравнял счет. Тем не менее на большее "Зенит" не хватило. Разве что на еще одну красную карточку наиграл Сердар Азмун, который за пять минут до конца основного времени влетел прямой ногой в колено Хердуру Магнуссону. Однако арбитр встречи Михаил Вилков показал иранцу лишь желтую. По итогу обе команды продемонстрировали неплохой футбол, но его полностью затмили нелепые решения арбитра. Под конец судья совсем упустил нить игры и создал напряжение, которое в результате вылилось в несколько серьезных потасовок между футболистами.

Несмотря на это, можно констатировать, что ЦСКА постепенно начал выбираться из осеннего кризиса. Армейцы уже точно не упустят место в пятерке. А еще вполне могут побороться за то, чтобы финишировать в первом круге в тройке лидеров. Но не менее важна игра в Лиге Европы с венгерским "Ференцварошем", которая состоится уже в следующий четверг. "Зениту" же двумя днями ранее предстоит в Лиге чемпионов встретиться с "Лейпцигом", разгромившим в субботу "Майнц" со счетом 8:0. Петербуржцам остается уповать только на свои (и, возможно, высшие) силы. Все-таки Вилкова на этом матче уже не будет.