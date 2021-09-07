Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии за организацию двух убийств в 1994 году

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Соответствующее решение огласил красноярский суд, передает ТАСС.

"13 лет колонии общего режима", – подтверждается в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

Предпринимателя обвиняли в организации в 1994 году убийства Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко. По данным СК, организацию преступления Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который в ходе допроса вину признал.

На преступление бизнесмен решился якобы после взрыва перед его автомобилем, который организовали, по его убеждению, Наумов и Войтенко. С первым накануне инцидента у предпринимателя произошел конфликт.

31 августа текущего года суд присяжных в Красноярске признал Анатолия Быкова виновным в организации убийств. Также было решено, что подсудимый не заслуживает снисхождения.