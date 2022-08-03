В суде опровергли отзыв ходатайства о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Мау

Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следователь не отзывал ходатайство о продлении домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

"В Тверской районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ ГУ МВД РФ по Москве о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Владимира Александровича Мау, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Следствие просит продлить меру пресечения до 7 ноября", – отметили в суде.

Уточняется, что судебное заседание назначено на 5 августа в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что следствие заменило меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде.

По словам собеседника РИА Новости, до этого следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, однако теперь его должны снять с рассмотрения.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

В свою очередь, гособвинитель отметил, что все данные были учтены судом первой инстанции. Кроме того, никаких процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства не было зафиксировано.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

