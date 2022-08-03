Ректор РАНХиГС отпущен под подписку о невыезде – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следствие заменило меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу", – отметил он.

По словам собеседника агентства, до этого следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, однако теперь его должны снять с рассмотрения.

О причинах смягчения меры пресечения не сообщается.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

В свою очередь, гособвинитель отметил, что все данные были учтены судом первой инстанции. Кроме того, никаких процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства не было зафиксировано.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

