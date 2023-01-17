Арт-объект может стать причиной уголовного дела в отношении чиновника из Иркутской области

Поющее дерево может стать причиной уголовного дела в отношении мэра одного из городов в Иркутской области. Мэр одного из иркутских городов подозревается в хищении средств, выделенных на установку поющего дерева.

По данным следствия, дерево установили в городском сквере на деньги благотворительного фонда, после чего глава города заключил контракт на приобретение и монтаж этого же объекта. Сумма, которой лишился муниципальный бюджет, превышает полтора миллиона рублей.

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