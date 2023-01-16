Мальчик пострадал после неудачного запуска фейерверка в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Ребенок получил травму при использовании пиротехники во дворе жилого дома на Щелковском шоссе в Восточном административном округе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – уточнили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, 13-летний ребенок находился без надзора взрослых. Пиротехнику он якобы нашел на улице.

В декабре департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросил жителей столицы не запускать фейерверки на природе. Громкие звуки и яркие вспышки могут навредить животным и вызвать у них стресс.

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