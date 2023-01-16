Грузовик с противотанковыми надолбами перевернулся на ЦКАД в районе Подольска

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль врезался в отбойник, в результате чего его прицеп перевернулся, на 228-м километре ЦКАД в районе деревни Дмитрово Подольского округа. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья и столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Движение на участке было затруднено на 3,5 километра. Спустя время на внешнем участке дороги открыли движение по левой полосе.

ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает, что перевернувшийся грузовик перевозил противотанковые надолбы. В результате аварии груз оказался на дороге и перекрыл проезжую часть.

Ранее стало известно, что транспортное движение по внутренней стороне МКАД в районе 27-го километра восстановили после аварии с участием шести машин. Об аварии стало известно в воскресенье, 15 января.

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