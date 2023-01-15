Движение на МКАД в московском районе 27-го км восстановили после аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Транспортное движение по внутренней стороне МКАД в районе 27-го километра восстановили после аварии с участием шести машин. Информацией об этом поделился телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Об аварии стало известно в воскресенье, 15 января. На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших на данный момент уточняются.

На тот момент движение транспорта проводилось по трем полосам из пяти.

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