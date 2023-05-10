Агент баскетболиста Шведа рассказал о его состоянии после выписки из больницы

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Вести речь о сроках восстановления баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа пока рано, поскольку травмы головы спортсмена могут привести к последствиям, которые останутся на всю жизнь. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на агента баскетболиста Обрада Фимича.

"Да, он улыбается на видео, но это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы", – подчеркнул он.

Фимич отметил, что самым важным является то, что спортсмен остался жив.

"Так что говорить о возможном возвращении даже к легким тренировкам пока очень и очень рано", – указал агент.

В ночь на 2 мая злоумышленники напали на баскетболиста недалеко от ресторана на Большой Никитской улице в Москве. В результате этого Швед получил черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу. По факту произошедшего завели уголовное дело.

3 мая полиция задержала подозреваемых в нападении на Шведа. Через два дня Пресненский суд Москвы отправил их под стражу до 2 июля.

Позже в Москве также задержали четвертого подозреваемого в избиении Шведа.

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