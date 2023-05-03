Жена баскетболиста Шведа назвала причину нападения на супруга

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Группа молодых людей напала на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа из-за проигранного матча. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на супругу спортсмена Анастасию Зиадитдиновову.

"Мы выходили из заведения, они вышли и ждали. Стали говорить, что Алексей Швед – лох, что не умеет играть в баскетбол. Что он проиграл сегодня, из-за этого у них проиграла ставка", – рассказала Зиадитдиновова.

Она отметила, что в момент нападения была на улице, но не видела, как ее мужа бьют. Когда Анастасия обратила внимание на супруга, тот уже лежал на земле, а она подумала, что он умер. Всего нападавших, по ее словам, было около 8–10 человек.

Собеседница телеканала также рассказала, что оказать первую помощь спортсмену и вызвать скорую помогли ее подруги. Сейчас Швед находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, в частности, врачи диагностировали у баскетболиста гематому мозга.

О том, что на Алексея Шведа напали, стало известно накануне. Инцидент произошел вблизи одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. Сообщалось, что спортсмен получил черепно-мозговую травму.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. В среду, 3 мая, столичная полиция задержала подозреваемых во нападении на баскетболиста.



Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в столице