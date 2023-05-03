Фигуранты дела о нападении на Шведа рассказали, что спортсмен упал из-за подсечки

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Фигуранты дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказали, что конфликт начался из-за перепалки с женой спортсмена, в ходе которого один из них подсечкой свалил спортсмена на землю. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из нападавших рассказал сотрудникам МВД РФ, что был задержан за драку возле ресторана, он не признал свою вину. Другой фигурант отметил, что вступил в словесный конфликт с женой Шведа, спортсмен начал защищать ее, после чего они начали драку.

"Он <...> меня затронул как бы своими руками, после чего я его взял за его кофту, сделал ему подсечку через свою ногу, он приземлился на пол", – рассказал мужчина сотрудникам полиции.

После этого, по словам мужчины, Шведа ударили, но кто именно нанес удар, он не сообщил.

Третий фигурант сказал полицейским, что тоже был задержан из-за драки у заведения. По его словам, между его друзьями и девушкой произошел конфликт, который перерос в драку.

Как сообщает президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин, Швед начал чувствовать себя лучше.

"Он сейчас в больнице, я думаю, что он лучше себя чувствует. Проводится дополнительное обследование, по итогу которого будет принято решение о дальнейшей тактике его лечения. Все будет хорошо, но сколько уйдет времени на лечение, я сказать не могу", – сказал Ватутин.

2 мая несколько человек напали на Шведа у одного из столичных ресторанов. В ходе драки спортсмен получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Из-за полученных травм спортсмен не сможет выступать за клуб неопределенное время, в том числе он пропустит матч за третье место Лиги ВТБ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", уточнили в МВД РФ.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых в нападении на баскетболиста.



Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в столице